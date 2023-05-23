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"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в Бахмуте

Мария Тупик
23 мая 2023, 19:07 обновлено 23 мая, 19:20
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По словам Данилова, решения о продолжении обороны Бахмута принимались на стратегическом уровне.
Данилов, Бахмут
Алексей Данилов / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, соцсети

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что защита Бахмута, которая продолжается уже десять месяцев, является успешной оборонительной операцией.

В комментарии CNN Данилов отметил, что враг потерял большое количество живой силы и техники.

Он напомнил, что слова россиян о полной оккупации Бахмута являются ложными, поскольку часть города все еще находится под контролем Украины.

видео дня

По словам Данилова, решения о продолжении обороны Бахмута принимались на стратегическом уровне. Этот вопрос постоянно обсуждали на Ставке верховного главнокомандующего.

"Это - наша стратегическая оборонительная операция, которая проходит для нас успешно, учитывая, что мы 10 месяцев удерживаем эту территорию, где мы каждый день их уничтожали. Они не могут взять Бахмут 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на Бахмутском направлении было ликвидировано большое количество российских военнослужащих, причем не только наемников ЧВК "Вагнера", но и спецназа, ВДВ, представителей других родов войск. Также украинские защитники уничтожили огромное количество техники, а враг израсходовал там существенное количество боеприпасов.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Смотрите видео о том, что ждет ЧВК "Вагнер" в Бахмуте:

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