ВСУ заходят с флангов и занимают высоты: украинские военные идут вперед под Бахмутом

В Бахмуте в районе "Самолет" есть плацдарм ВСУ для недопущения полного взятия россиянами города.

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ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

В Бухмуте Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать ряд зданий, рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

"У нас есть еще там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города", - пояснил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, ВСУ удерживают в Бахмуте в районе "Самолет" небольшой плацдарм для недопущения полного взятия россиянами города: "И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все, что необходимо для обороны".

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Вместе с тем представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил информацию о том, что ВСУ продвигаются на флангах на Бахмутском направлении.

"Это происходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении Мы проводим контратаки и двигаемся. В течение недели нам удалось продвигаться от 150 (метров, - ред.) до 2 километров в сутки. За последние сутки (22 мая, - ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражение по группировке врага в Бахмуте", - добавил Череватый.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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