'Был безгранично добр': под Бахмутом погиб писатель Игорь Мысяк

В 2014 году Игорь был медиком в полку "Азов" - служил санитаром на "скорой" и бойцом-спасателем.

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На войне погиб писатель из Львова / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/tempora_publishing

Писатель Игорь Мысяк погиб больше, чем месяц назад, но только недавно, 22 мая, все узнали о его смерти.

"Стало известно, что защищая Украину погиб Игорь Мысяк, автор книги "Завод". Нет слов, чтобы выразить соболезнования всем, кто знал этого замечательного человека", - о гибели Игоря Мысяка сообщили в издательстве "Темпора", где в 2022 году вышла его дебютная прозаическая книга "Завод".

В 2014 году Мысяк был медиком в полку "Азов" – служил санитаром на "скорой" и бойцом-спасателем. Он прошел через множество горячих точек и мобилизовался. Но в начале марта 2022 года Игорь Мысяк присоединился к подразделению Сил территориальной обороны ВСУ, а затем попал в ряды отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода, где прослужил последние полгода. "Поэт" участвовал в освобождении Херсонщины от российских оккупантов, а в последнее время оборонял Бахмут, передает 24 канал.

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Друзья и знакомые на фейсбук-странице Игоря Мысяка с позывным "поэт" говорят, что он был светлым человеком и спас много жизней: "безгранично добрый и порядочный человек. Такие даже на войне стараются не убивать, а спасать".

Потери на войне

Напомним, что на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский. На войну Иван Кузьминский пошел добровольцем. Он служил в пехоте в Луганской области.

В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер из Буковины. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.

На фронте погиб боевой медик из Одесской области. Когда Роман Воробьев получил ранение на передовой, медики до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли-18 мая сердце воина остановилось.

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов из полка Калиновского. Во время стрелкового боя российские оккупационные войска ударили по зданию, где находились бойцы, в результате чего оно обрушилось.

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