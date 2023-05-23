Никакого мирного договора между Украиной и Россией не будет - Подоляк

По словам Подоляка, России придется еще много лет компенсировать потери, которые она нанесла Украине.

https://glavred.info/ukraine/nikakogo-mirnogo-dogovora-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-ne-budet-podolyak-10472524.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного соглашения — только юридические документы относительно репараций, военных преступлений и зоны демилитаризации.

"У нас с Россией не сможет быть после войны, которую она проиграет, мирного договора. Это будет договор о выплатах, о военных преступлениях, о зоне демилитаризации, там будут отдельные юридические документы, но не мирный договор с РФ", — подчеркнул Подоляк в эфире телемарафона.

видео дня

По его словам, России придется еще много лет компенсировать потери, которые она нанесла Украине.

"В момент выхода на границы 1991 года мы скажем, что "контрСВО" завершена. Далее ждем, пока российский политический режим не изменится, после этого готовы с ними разговаривать. К этому времени они зафиксируют определенные документы через посредника, что они готовы выплачивать репарации и т.д", – спрогнозировал советник главы ОП.

Смотрите видео о том, сможет ли Запад посадить за стол переговоров Зеленского и Путина:

Переговоры Украины с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин-террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на полученные мнения чиновников из США и Евросоюза писало, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ до конца года с участием Китая в качестве посредника.

Читайте также: