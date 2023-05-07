После контрнаступления ВСУ вероятны новые переговоры при посредничестве Китая — WSJ

Официальные лица в США и ЕС поддерживают идею мирных переговоров.

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На Западе не исключают переговоров после контрнаступления Украины / Facebook/GeneralStaff.ua, Pixabay

После ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.

"Этот подход основан на точке зрения невозможности ни одной из сторон войны сражаться бесконечно. Готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на полученные мнения чиновников из США и Евросоюза.

В материале отмечается, что официальные лица в США и ЕС поддерживают идею мирных переговоров. При этом в США рассчитывают, что определенный успех Украины в ходе контрнаступления может стать козырем в переговорах.

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Уточняется, что цель состоит в возвращении Украиной территорий на юге — это будет успехом даже если Россия сохранит другие оккупированные территории.

По словам бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, сотрудника Института Брукингса Фионы Хилл, прекращение большой войны будет лучшим вариантом, к чему склоняются западные лидеры.

Вместе с тем в Польше и Прибалтике, а также в Великобритании уверены, что Украине нужно дать время, чтобы достичь успехов, даже если предстоящее наступление не изменит ситуацию на поле боя, говорится в статье.

"Невозможно определить, как будут выглядеть какие-либо переговоры, но в Париже и Берлине заявили о заинтересованности в широко сформулированном соглашении о прекращении огня, которое потенциально может привлечь Китай в число его гарантов", — пишет издание.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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