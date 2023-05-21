"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - Байден

Президент США заявил, что истребители F-16 якобы не смогли бы изменить ситуацию в Бахмуте.

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ВСУ уничтожили в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов. Об этом заявил президент США Джо Байден, видео уже разлетелось в Сети.

Он не исключил то, что Бахмут может быть временно потерян.

"Вокруг Бахмута обсуждения - потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город. Но они могли продвигаться и заблокировать много российских ВС и группу Вагнера", - сказал Байден.

видео дня

Президент США также акцентировал на том, что даже западные истребители F-16 не смогли бы изменить ситуацию там.

"F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом", - добавил Байден.

Смотрите видео о том, как ВСУ уничтожили в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов:

ВСУ уничтожили в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов / фото: скриншот

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

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