Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

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Бойцы Легиона Свобода России нанесли удар по военной технике российской армии / Скриншот соцсети

Ополченцы России в Белгородской области на территории страны-агрессора РФ нанесли удар по МВД города Шебекино и уничтожили военную технику российских оккупантов на одной из локаций.

Как сообщает Telegram-канал РДК, российские добровольцы нанесли удар из реактивных систем залпового огня Град по зданию МВД в Шебекино.

"По МВД Шебекино объявлен план "Крепость". "Доблестные" защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами ГРАДОВ. Результат уже известен, даже в Z-сми ) Благодарим местное население за важную своевременную информацию!" – указано в сообщении.

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Работают на Белгородщине в направлении Шебекино и ополченцы Легиона Свобода России. Они сообщили об уничтожении одной единицы вражеских грузовика с боекомплектом и самоходного миномета Тюльпан.

Кадры удара бойцов Легиона свобода России по военной технике войск РФ / Скриншот соцсети

Кадры удара бойцов Легиона свобода России по военной технике войск РФ / Скриншот соцсети

"Обновления по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет "Тюльпан" Отлично сработали", - подчеркнули в ЛСР.

Смотрите видео, как ополченцы России ударили по войскам РФ на Белгородщине:

Работа Легиона Свобода России в Белгородской области / Скриншот Главред

Военная операция ополченцев России на Белгородщине

В четверг утром, 1 июня, в Русском добровольческом корпусе заявили о начале второй фазы операции в Белгородской области. Бойцы сообщили о том, что прорываются в направлении Шебекино.

Легион Свобода России, в свою очередь, опубликовали видео, на котором воины заявили о подготовке к выдвижению на территорию РФ.

Пропагандисты РФ сообщили о том, что на границе России и Украины шел бой между российскими войсками и "противником". Атака якобы "была остановлена".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию из Шебекинского округа. Ситуация в районе нестабильная.

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