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Ополченцы России прорываются на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"

Андрей Ганчук
1 июня 2023, 08:32 обновлено 1 июня, 08:57
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Бойцы Русского добровольческого корпуса ведут бои на территории агрессора России и прорываются к населенному пункту Шебекино, рассказали добровольцы.
РДК, Легион свобода России
РДК ведет бои с войсками РФ в Белгородской области, Легион свобода России собирается выдвигаться / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Ополченцы организации Русский добровольческий корпус ведут бои в Белгородской области на территории страны-агрессора России и прорываются к населенному пункту Шебекино. Пропагандисты уже пишут, что МАПП Шебекино якобы "атакован танками".

В четверг утром, 1 июня, пресс-служба Русского добровольческого корпуса сообщила, что началась вторая фаза операции ополченцев в Белгородской области.

Идут бои на территории РФ, бойцы прорываются к Шебекино.

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"Обещанная Командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьёт по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские сёла и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевала и не воюет с мирным населением!" – сказали РДК.

Смотрите заявление ополченцев РДК:

РДК
Русский добровольческий корпус снова в России / Скриншот Главред

В Белгородской области идут бои

Российский Telegram-канал Baza пишет, что бой идет "на границе России и Украины". Якобы МАПП Шебекино был атакован "танками диверсантов.

"На границе России и Украины идет бой. По предварительным данным диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны. Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино… По предварительным данным, активная атака у границы была отбита. Сейчас в районе МАПП "Шебекино" слышны одиночные выстрелы.", - указано в сообщении.

Пропагандисты Readovka пишут о боях в районе приграничного населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Российские оккупанты ведут бои с "противником".

"Около приграничной Новой Таволжанки с утра были слышны звуки выстрелов — по данным источника Readovka, на границе идет бой. Местная больница уже эвакуирована. На месте находятся наши военные, дающие отпор противнику", - написали авторы канала.

"Никакого прорыва ВСУ нет"

Оперативный штаб Белгородской области утверждает, что "прорыва ВСУ нет".

"Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", - цитирует заявление РБК.

Отметим, ВСУ не принимают участия в боях в Белгородской области. Там действуют российские ополченцы.

Легион свобода России готов выдвигаться в РФ

В Легионе свобода России рассказали, что побратимы передают приветы с границы.

"Мы, Легион свобода России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России. Грайворон – это только начало. Мы идем освобождать всю Россию – от Белгорода до Владивостока", - сказал боец.

Смотрите заявление Легиона свобода России в нашем Telegram-канале:

ЛСР
Бойцы Легиона свобода России готовятся к походу на РФ / Скриншот Главред

Новость дополняется

Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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