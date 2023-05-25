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Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУР

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 15:02 обновлено 25 мая, 15:20
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Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
РДК, Легион Свобода России
География действий добровольцев России может расшириться - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России выполняют свои операции на территории страны-агрессора РФ исходя из собственных целей и задач. Украина наблюдает за тем, что они делают в Белгородской области. Рейд в регион показал уязвимости российского государства, следует ожидать новых походов добровольцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина не имеет никакого отношения к событиям в Белгородской области, а только наблюдает за действиями добровольцев-граждан РФ, самостоятельно выполняющих задачи, которые считают нужными.

"РДК" и легион "Свобода России" уже сделали соответствующие заявления: это граждане РФ, и на территории своего отечества, которое сейчас называется РФ, они действуют самостоятельно, согласно своим замыслам и целям. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории РФ действуют самостоятельно", - отметил Юсов.

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По его словам, рейд добровольческих сил показал – российские границы уязвимы, а кремлевский режим шаткий. Следует ожидать новых действий добровольцев и в других регионах РФ.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

"Люди, способные бороться, в частности с оружием в руках, с путинским режимом, пользуются большой поддержкой на территории РФ, в том числе среди местного населения. Их действия набирают обороты, это уже не первые события, не первые внутренние российские конфликты, и они становятся все более масштабными. И география расширяется. Думаю, в ближайшее время можно ожидать продолжения", - подчеркнул Андрей Юсов.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России 22 мая опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области.

Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины.

В рейде участвовали только граждане РФ.

В Министерстве обороны оккупантов РФ 23 мая заявили, что российские войска, дескать, "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал о целях добровольцев России:

Другие новости:

ГУР Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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