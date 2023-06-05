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Ополченцы продвинулись на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepState

Андрей Ганчук
5 июня 2023, 07:44 обновлено 5 июня, 07:51
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Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.
Добровольцы России, дип стейт
Добровольцы России в Белгородской области взяли в плен российских военных / Коллаж: Главред, фото: скриншот РДК, Deep State

Добровольцы России в составе военных формирований Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России продолжают проводить свою операцию в Белгородской области. В результате их действий войска страны-агрессора, вероятно, не контролируют КПП Шебекино-Плетеневка, а серая зона на территории Белгородщины составляет уже квадратных 10 километров.

Согласно данным карты Deep State, российские ополченцы создали серую зону в Белгородской области площадью 9,77 квадратных километров. Деятельность РДК и ЛСР фиксируется в Новой Таволжанке Белгородской области. Войска страны-оккупанта РФ, вероятно, утратили контроль над КПП на данном участке границы с Украиной (Шебекино-Плетеневка).

Россияне перебрасывают на Белгородщину дополнительные силы, однако не могут взять ситуацию под свой контроль из-за проблем с управлением.

"Белгородское направление — зафиксирована работа проукраинских подразделений в Новой Таволжанке и отсутствие контроля врагом над пунктом пропуска. Россияне хоть и перебрасывают дополнительные силы, но из-за отсутствия управления не могут понять, что им делать. Продолжаются взаимные обстрелы вдоль ДК", - подчеркнули аналитики Deep State.

Серая зона в Белгородской области по данным на 5 июня
Серая зона в Белгородской области по данным на 5 июня / Deep State

Смотрите видео, в котором ополченцы России обратились к губернатору Белгородщины Гладкову:

Ситуация в Белгородской области

В Белгородской области в стране-агрессоре РФ российские ополченцы – Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России – реализуют мероприятия по демилитаризации региона. Они начали вторую фазу своей военной операции.

В ходе боевых действий добровольцы России нанесли удары из РСЗО Град по зданию МВД в Шебекино и уничтожили военную технику оккупантов на одном из участков в Белгородской области.

В Легионе Свобода России рассказали, что российские добровольческие формирования провели боевые действия в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня добровольцы России с боями зашли в пригород Шебекино.

Ополченцы взяли в плен военных армии РФ и обратились к губернатору Белгородщины Гладкову, чтобы он за ними приехал и поговорил с представителями РДК и ЛСР. Однако Гладков на встречу не прибыл.

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