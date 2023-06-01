Ополченцы России прорвались на Белгородщине и ведут бои в предместьях Шебекино

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России продолжают свою операцию в Белгородской области. Киев не имеет отношения к их действиям. Ополченцы заявили, что они ведут бои с российскими оккупантами в предместьях Шебекино.
Как сообщает Суспільне, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российские ополченцы проводят свою работу в Белгородской области. Действуют они автономно. Цели операции следует уточнять у представителей добровольцев.
"Продолжаются меры с участием этих структур и их сторонников. Что касается целей, необходимо уточнять у представителей РДК и Легиона, действующих на территории РФ автономно", - рассказал Юсов.
Ополченцы ведут бои в предместьях Шебекино
Бойцы Легиона Свобода России опубликовали видео, как добровольцы наносят удары по российским оккупантам в поселке Новая Таволжанка
"Русские освободительные силы, Легион "Свобода России" и РДК, продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка", - указано в сообщении.
В РДК заявили, что также бои идут в населенном пункте Титовка.
"Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка", - сказали бойцы.
Смотрите видео боев в Белгородской области:
Операция добровольцев России в Белгородской области
1 июня утром Русский добровольческий корпус заявил о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Бойцы рассказали о работе по прорыву в направлении Шебекино.
Воины Легиона Свобода России опубликовали видео, в котором заявили, что собираются выдвинуться на территорию России.
Пропагандисты РФ рассказали, что на границе с Украиной шел бой между российскими оккупантами и "противником". Позже уточнили, что атака якобы "была остановлена".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию из Шебекинского округа. Ситуация в районе нестабильная.
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