Ополченцы России прорвались на Белгородщине и ведут бои в предместьях Шебекино

Украина не имеет никакого отношения к действиям Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в Белгородской области, сказал Андрей Юсов.

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Добровольцы России ведут бои в Титовке и Новой Таволжанке Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России продолжают свою операцию в Белгородской области. Киев не имеет отношения к их действиям. Ополченцы заявили, что они ведут бои с российскими оккупантами в предместьях Шебекино.

Как сообщает Суспільне, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российские ополченцы проводят свою работу в Белгородской области. Действуют они автономно. Цели операции следует уточнять у представителей добровольцев.

"Продолжаются меры с участием этих структур и их сторонников. Что касается целей, необходимо уточнять у представителей РДК и Легиона, действующих на территории РФ автономно", - рассказал Юсов.

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Ополченцы ведут бои в предместьях Шебекино

Бойцы Легиона Свобода России опубликовали видео, как добровольцы наносят удары по российским оккупантам в поселке Новая Таволжанка

"Русские освободительные силы, Легион "Свобода России" и РДК, продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка", - указано в сообщении.

В РДК заявили, что также бои идут в населенном пункте Титовка.

"Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка", - сказали бойцы.

Смотрите видео боев в Белгородской области:

Ополченцы России бюьтся с российскими оккупантами на Белгородщине / Скриншот Главред

Операция добровольцев России в Белгородской области

1 июня утром Русский добровольческий корпус заявил о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Бойцы рассказали о работе по прорыву в направлении Шебекино.

Воины Легиона Свобода России опубликовали видео, в котором заявили, что собираются выдвинуться на территорию России.

Пропагандисты РФ рассказали, что на границе с Украиной шел бой между российскими оккупантами и "противником". Позже уточнили, что атака якобы "была остановлена".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил эвакуацию из Шебекинского округа. Ситуация в районе нестабильная.

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