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Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернатору

Андрей Ганчук
4 июня 2023, 14:34 обновлено 4 июня, 14:43
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Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России готовы передать губернатору Белгородщину Гладкову двух пленных российских военных.
бойцы РДК и ЛСР обращение к Гладкову
Бойцы РДК и ЛСР предложили разговор губернатору Белгородщины Гладкову / Скриншот видео Telegram-канал РДК

Добровольцы России, которые проводят свою военную операцию в Белгородской области на территории страны-агрессора РФ, обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову. Они готовы передать двух пленных в обмен на разговор с руководителем Белгородщины.

В Telegram-канале бойцов Легиона свобода России опубликовано совместное обращение ЛСР и Русского добровольческого корпуса к белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову, в рамках которого командир РДК предложил передать ему двух пленных армии государства-оккупанта РФ в обмен на двухминутный разговор.

Бойцы предложили Гладкову 4 июня до 17:00 приехать в храм в Новой Таволжанке, поговорить с добровольцами и забрать пленных.

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"Сегодня большой православный праздник — Троица. И мы, представители РДК и Легиона, предлагаем обменять двух пленных на всего несколько минут общения с вами в храме. Без оружия. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!" – сказал командир РДК.

Добровольцы России обратились к губернатору Белгородщины Гладкову
Добровольцы России обратились к губернатору Белгородщины Гладкову / Скриншот Легион Свобода России

Операция ополченцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус (РДК) 1 июня объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области. Бойцы сообщили, что ведут бои в направлении города Шебекино. В тот же день пропагандисты РФ заявили о военных столкновениях на границе России и Украины, а также "атаки танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили о нанесении удара Градами по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свободы России (ЛСР), которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают технику оккупантов РФ.

Также в ЛСР сказали, что российские ополченцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили, что с боями зашли в пригород Шебекино.

Другие новости:

Легион Свобода России Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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