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Подрыв Киевской ГЭС: эксперт рассказал смогут ли россияне поразить дамбу

Юлия Куришко
7 июня 2023, 10:42 обновлено 7 июня, 10:47
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Угроза существует для любых значимых инфраструктурных объектов, пока РФ продолжает агрессию против Украины.
Подрыв Киевской ГЭС: эксперт рассказал смогут ли россияне поразить дамбу
Гончар рассказал смогут ли россияне взорвать Киевскую ГЭС / коллаж: Главред, фото: Укринформ, скриншот: Youtube

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал возможен ли подрыв Киевской ГЭС.

"Киевская ГЭС или любая другая из каскада днепровских ГЭС не контролируются россиянами. И катастрофа с Каховской ГЭС стала возможной именно потому, что они ее контролировали. Подрыв плотины-это сложная инженерная задача. Гипотетически можно поразить массированным ракетным ударом дамбу Киевской ГЭС. Но мы видим, что эффективность работы противовоздушной обороны Украины не оставляет россиянам много шансов", - рассказал Гончар.

Он также отметил, что плотина проектируется с учетом колоссального запаса прочности, потому что она должна удерживать миллиарды тонн воды. Так, в 1941 году, когда взрывали дамбу Днепрогэс сначала отступавшие советские войска, а затем немецкие, этот вопрос решался путем непосредственного минирования, то есть закладки большого количества тонн взрывчатки.

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"Потому что какая-то отдельно взятая боеголовка ракеты или бомба в 500 или 1500 кг вопрос не решит, ведь речь идет о подрыве десятков тысяч тонн чрезвычайно прочной железобетонной конструкции", - добавил эксперт.

Угроза существует для любых более или менее значимых инфраструктурных объектов и она не исчезнет, пока РФ продолжает агрессию против Украины.

"Но все такие объекты, в том числе, и плотины ГЭС, прикрыты с воздуха. Так было и в довоенные времена, поэтому неслучайно Россия ничего не смогла поразить – она пыталась это сделать, но средствами ПВО эти средства поражения были уничтожены. Конечно, можно было бы запустить полк бомбардировщиков СУ-24, которые бы несколько часов долбили бы плотину той или иной ГЭС. Но эффективность работы ПВО сводит эти усилия на нет", - подчеркнул Михаил Гончар.

Россия создает такие инциденты на тех объектах, которые контролирует, то есть там, где им это легко создать, потому что Украина не может им противодействовать.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года-член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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