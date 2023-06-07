Физик доказал, что Каховскую ГЭС подорвали: колебания почувствовали на Буковине

6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Кремле обвиняют Украину, но доказательства ученого доказывают другое.

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Колебания от подрыва ГЭС были слышны на Буковине / коллаж: Главред, фото: twitter/ rrichcord, Telegram-каналы

6 июня оперативное командование " Юг " сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

Ученый Ричард Кортадо объяснил, почему не стоит верить в теорию о том, что Каховская ГЭС подверглась саморазрушению или ее обстреляли. Для этого он привел наглядные данные.

Физик Ричарда Кортадо в Twitteri сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. Произошло это с погрешностью около 5 минут. Речь идет о времени 02:50 - на это же время указывают официальные украинские власти.

Взрыв Каховской ГЭС зафиксировали на магнитометре / скриншот: twitter / rrichcord

Физик отметил, что Центрально-восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. Регистрация состоялась в районе Буковины. И она, по словам физика, "согласуется с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии".

"Очевидно, я смотрел раньше, чем основной взрыв. Однако, я считаю, что на дамбе должен был быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем прогремел основной взрыв", - добавляет физик.

Он также обратил внимание, что была целая серия "синхронизированных по времени взрывов". Они прозвучали за несколько часов до основного подрыва Каховской ГЭС.

Колебания зафиксировали в Буковинском районе / скриншот: twitter / rrichcord

Смотрите видео о том, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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