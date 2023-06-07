"Это война": в США решили не препятствовать ударам Украины по территории РФ - NYT

В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
Издание напоминает, что в течение первого года войны России против Украины высокопоставленные представители США неоднократно и публично предостерегали Киев от нанесения ударов по российской территории, особенно с использованием американского оружия. Законными целями в Вашингтоне называли только объекты в Крыму, поскольку это украинский регион, аннексированный Россией.
"Мы не поощряем Украину и не помогаем ей наносить удары за пределами своих границ", — заявлял президент Джо Байден мае 2022 года.
Однако приграничные области России уже не одну неделю подвергаются обстрелам, беспилотники атаковали не только нефтебазы, военные аэродромы и электроэнергетические объекты, но также Кремль и поместья путинской элиты на Рублевке, а поддерживаемые украинской военной разведкой россияне-диверсанты уже второй раз вторглись в Белгородскую область.
Но в Вашингтоне это не вызывает беспокойства.
"Мы не собираемся расследовать это. Мы не говорим им [украинцам], где наносить удары, а где - не наносить, как им проводить свои операции", — завил на прошлой неделе пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, участвовала ли Украина в организации ударов по Москве.
В то же время один из руководителей Пентагона сказал NYT: "Слушайте, это война. Такое на войне случается".
Американские чиновники рассматривают операции на российской территории как подготовку к украинскому контрнаступлению, которое будет состоять из различных этапов. По их словам, реальность боевых действий такова, что нет смысла постоянно играть в оборону и сражаться с врагом на своей территории, не подвергая риску собственный дом врага.
"Если вы находитесь на войне, вы не можете просто сидеть сложа руки и отдавать инициативу противнику. Согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самооборону, поэтому для Украины с юридической и с военной точки зрения это имеет большой смысл", - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий силами армии США в Европе.
Ситуация в Белгородской области
4 июня участники организаций Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России заявили, что заходят в пригороды населенного пункта Шебекино, который расположен в Белгородской области страны-агрессора РФ. Члены РДК сообщили, что заходят в пригород с боями.
Также Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в Новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.
Гладков не пришел на разговор с РДК и ЛСР. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.
Смотрите видео - Бывший советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, как обстоят дела в Шебекино Белгородской области:
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