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"Это война": в США решили не препятствовать ударам Украины по территории РФ - NYT

Анна Ярославская
7 июня 2023, 07:38 обновлено 7 июня, 07:57
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Американские чиновники рассматривают операции на российской территории как подготовку к контрнаступлению ВСУ, которое будет состоять из различных этапов.
Белый дом, Легион Свобода России
США решили не препятствовать ударам Украины по территории России / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, t.me/legionoffreedom

В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Издание напоминает, что в течение первого года войны России против Украины высокопоставленные представители США неоднократно и публично предостерегали Киев от нанесения ударов по российской территории, особенно с использованием американского оружия. Законными целями в Вашингтоне называли только объекты в Крыму, поскольку это украинский регион, аннексированный Россией.

"Мы не поощряем Украину и не помогаем ей наносить удары за пределами своих границ", — заявлял президент Джо Байден мае 2022 года.

Однако приграничные области России уже не одну неделю подвергаются обстрелам, беспилотники атаковали не только нефтебазы, военные аэродромы и электроэнергетические объекты, но также Кремль и поместья путинской элиты на Рублевке, а поддерживаемые украинской военной разведкой россияне-диверсанты уже второй раз вторглись в Белгородскую область.

Но в Вашингтоне это не вызывает беспокойства.

"Мы не собираемся расследовать это. Мы не говорим им [украинцам], где наносить удары, а где - не наносить, как им проводить свои операции", — завил на прошлой неделе пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, участвовала ли Украина в организации ударов по Москве.

В то же время один из руководителей Пентагона сказал NYT: "Слушайте, это война. Такое на войне случается".

Американские чиновники рассматривают операции на российской территории как подготовку к украинскому контрнаступлению, которое будет состоять из различных этапов. По их словам, реальность боевых действий такова, что нет смысла постоянно играть в оборону и сражаться с врагом на своей территории, не подвергая риску собственный дом врага.

"Если вы находитесь на войне, вы не можете просто сидеть сложа руки и отдавать инициативу противнику. Согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самооборону, поэтому для Украины с юридической и с военной точки зрения это имеет большой смысл", - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий силами армии США в Европе.

Ситуация в Белгородской области

4 июня участники организаций Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России заявили, что заходят в пригороды населенного пункта Шебекино, который расположен в Белгородской области страны-агрессора РФ. Члены РДК сообщили, что заходят в пригород с боями.

Также Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в Новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.

Гладков не пришел на разговор с РДК и ЛСР. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.

Смотрите видео - Бывший советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, как обстоят дела в Шебекино Белгородской области:

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