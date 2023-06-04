"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцам

В стране-агрессоре России у руля находится "гнилая и трусливая власть", вести переговоры с такими людьми бессмысленно, сказали ополченцы России.

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Гладков не пришел на встречу к ополченцам России, пленные переданы Украине - РДК / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео соцсети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не пришел на разговор с Русским добровольческим корпусом и Легионом Свобода России, которые проводят свою операцию в регионе. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.

Пресс-служба Легиона Свобода России опубликовало видео заявления бойцов РДК и ЛСР, в котором бойцы рассказали, что губернатор Белгородской области Гладков отказался прийти на переговоры с ополченцами и забрать российских военных.

"Вся единоросская власть в лице губернатора Гладкова испугано отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену. Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Как говорится, подлецы и негодяи", - отметил командир РДК Денис Капустин.

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Также он подчеркнул, что взятых в плен в Белгородской области военных РФ отдадут Украине.

Добровольцы России предлагали Гладкову отдать пленных военных РФ / Скриншот Главред

"Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны", - подчеркнул Капустин.

Ополченцы России позвали Белгородского губернатора Гладкова на переговоры

4 июня Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в Новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.

Гладкову предложили приехать лично без оружия. Командир РДК Денис Капустин сказал, что приедет с представителем ЛСР и пленными.

Гладков разразился пропагандой в адрес ополченцев России и заявил, что готов с ними встретиться на МАПП Шебекино с 17 до 18:00.

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