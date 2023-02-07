Украина обладает оружием для ударов по целям на территории России – Данилов

Никто не запрещает армии Украины наносить удары по вражеским целям оружием украинского производства, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украине никто не запрещает отечественным оружием бить по территории врага - Данилов / Коллаж УНИАН, соцсети

У Украины есть оружие, которым можно уничтожать цели на территории страны-агрессора Российской Федерации. Никто не запрещает Киеву уничтожать вражеские цели вооружениями украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью CNN чиновник рассказал о том, что украинское государство обладает вооружениями, которыми могли бы уничтожаться вражеские цели.

По его словам, никто не запрещает Украине бить по вражеским целям оружием своего производства.

"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не наносит удары по территории страны-оккупанта России оружием, которое поставляет Запад. Украинские войска будут применять дальнобойные ракеты GLSDB с боевым радиусом 150 километров по расположениям российских войск на оккупированных территориях.

Заместитель российского директора Путина в Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее разразился угрозами в адрес Украины в том случае, если ВСУ ракетами GLSDB нанесут удары по оккупантам в захваченном Крыму. Он пригрозил, дескать, "применением всех видов оружия" в ответ.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец ранее заявил, что Украина может бить по военным объектам агрессора России при помощи беспилотника Ту-141.

По оценкам эксперта, БПЛА наносить удары вглубь российской территории на 300 километров, а системы ПВО не могут его сбить.

Угроза наступления России: