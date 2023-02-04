Медведев закатил истерику и пригрозил Украине "ответом" в случае ударов по Крыму и России

Страна-оккупант Россия, дескать, "готова применить все виды оружия" против Украины, сказал один из заместителей российского директора Дмитрий Медведев.

Медведев угрожает Украине "ударами возмездия" / Коллаж Кремль, SAAB

Заместитель секретаря Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские оккупанты, дескать, дадут "быстрый, жесткий и убедительный ответ" Украине в случае ударов ВСУ по ним в захваченном Крыму или по территории России. Он пригрозил "применением всех видов оружия".

Как сообщает ТАСС, в интервью пропагандистам, комментируя предоставление Украине дальнобойных бомб GLSDB, он сказал, что агрессор Россия, дескать, будет "жестко отвечать" в случае ударов украинских войск по российским оккупантам в захваченном Крыму.

"Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России будет быстрым, жестким и убедительным", - рассказал Медведев.

По его словам, Москва, мол, может применить "все виды оружия".

"Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия", - добавил чиновник-пропагандист.

Более того, замглавы Совбеза РФ также пригрозил Украине некими "ударами возмездия".

"Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

Представитель Минобороны США Патрик Райдер 3 февраля объявил о предоставлении Вашингтоном военной помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов. Украинское государство получит, в том числе, дальнобойные ракеты (бомбы) GLSDB, боевой радиус которых составляет около 150 километров.

В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине предоставляют для того, чтобы Киев мог успешно планировать свои операции по обороне и освобождению территорий. В США подчеркнули – Киев сам будет решать, применять ли данное оружие против российских оккупантов в захваченном Крыму.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул Райдер.

Угрозы Медведева Украине: