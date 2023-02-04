glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Медведев закатил истерику и пригрозил Украине "ответом" в случае ударов по Крыму и России

4 февраля 2023, 11:09
Страна-оккупант Россия, дескать, "готова применить все виды оружия" против Украины, сказал один из заместителей российского директора Дмитрий Медведев.
Медведев, GLSDB
Медведев угрожает Украине "ударами возмездия" / Коллаж Кремль, SAAB

Заместитель секретаря Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские оккупанты, дескать, дадут "быстрый, жесткий и убедительный ответ" Украине в случае ударов ВСУ по ним в захваченном Крыму или по территории России. Он пригрозил "применением всех видов оружия".

Как сообщает ТАСС, в интервью пропагандистам, комментируя предоставление Украине дальнобойных бомб GLSDB, он сказал, что агрессор Россия, дескать, будет "жестко отвечать" в случае ударов украинских войск по российским оккупантам в захваченном Крыму.

"Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России будет быстрым, жестким и убедительным", - рассказал Медведев.

По его словам, Москва, мол, может применить "все виды оружия".

"Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия", - добавил чиновник-пропагандист.

Более того, замглавы Совбеза РФ также пригрозил Украине некими "ударами возмездия".

"Если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

Представитель Минобороны США Патрик Райдер 3 февраля объявил о предоставлении Вашингтоном военной помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов. Украинское государство получит, в том числе, дальнобойные ракеты (бомбы) GLSDB, боевой радиус которых составляет около 150 километров.

В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине предоставляют для того, чтобы Киев мог успешно планировать свои операции по обороне и освобождению территорий. В США подчеркнули – Киев сам будет решать, применять ли данное оружие против российских оккупантов в захваченном Крыму.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул Райдер.

Угрозы Медведева Украине:

Дмитрий Медведев новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:09

Медведев закатил истерику и пригрозил Украине "ответом" в случае ударов по Крыму и России

10:30

"Сначала Киев за 3 дня, теперь Бахмут до марта": провал мобилизации может сорвать наступление РФ – экспертВидео

10:23

Танки Leopard, Challenger и Abrams скоро будут в Украине, их очень много – РезниковВидео

09:42

"Крым будет в оперативном окружении": Украина может освободить полуостров при одном условии – майор ВСУВидео

09:40

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: нардеп назвал дату и срокиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:25

Ночные землетрясения и внезапное сумасшествие: почему коты резко начинают бегать по квартире

09:06

Израиль готов поставить Украине "военные вещи": СМИ узнали детали диалога Нетаньяху и МакронаВидео

09:00

Россияне могут наступать только на Донбассе, февраль станет черным месяцем войны – Евгений КарасьВидео

08:38

Украина весной получит современную ПРО Mamba от Франции и Италии: чем она уникальна и как поможет ВСУВидео

Реклама
08:30

Можно ли использовать почерневшие бананы: вас удивит неожиданный ответВидео

08:07

У Путина пугают россиян Украиной и подавляют инакомыслие: в ISW раскрыли замыслы КремляВидео

08:05

Три знака, которым февраль-2023 принесет перемены: астролог рассказал, кому готовиться к сюрпризамВидео

07:30

Ракеты с дальностью 150 км и удары по Крыму: в США заявили, что Украина решит вопрос самаВидео

07:20

Не поделятся и не подарят: ТОП-3 самых жадных знака зодиака

06:39

Как себя вести с психопатом Путиным?мнение

04:50

Военный эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут освободить Кременную и СватовоВидео

04:20

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

03:20

Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого разаВидео

03:00

Мокрая и с сигаретой: модель и жена Венссана Касселя покорила своей красотойВидео

02:45

"20 лет назад дело было": Волочкову едва узнали ее поклонникиВидео

Реклама
02:35

Опытные хозяйки при замачивании фасоли добавляют в воду секретный ингредиент: результат вас удивитВидео

02:13

После Путина в России начнется гражданская война, но воевать будет не народ с властью - эксперт

01:30

Если бы Рапунцель стала звездой Playboy: Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в стиле 90-ых

00:51

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

"Будет задействована другая тактика": эксперт рассказал, как начнется наступательная операция ПутинаВидео

03 февраля, пятница
23:25

"Пойдем в контрнаступление": генерал Романенко назвал месяц, когда оккупанты полностью истощатсяВидео

23:07

Оккупанты хотят окружить город: власти рассказали о сложной ситуации в УгледареВидео

23:07

Бешеная прическа: Наташа Королева невероятно изменила свою внешность и напугала россиянВидео

22:30

"Возьмем в тиски": Свитан назвал два города, которые вскоре будут под контролем ВСУВидео

22:06

"Стальной кулак": Украине нужна "танковая коалиция" для успешного контрнаступления - РезниковВидео

22:05

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

21:37

Уже все готово: Зеленский анонсировал новые санкции СНБОВидео

21:37

Юная леди с плавными изгибами: как сейчас выглядит 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой

21:28

"Ситуация очень тяжелая": Зеленский рассказал о событиях на фронтеВидео

21:07

Кремль отреагировал на формирование "Гвардии наступления" и пригрозил захватом новых территорийВидео

20:42

"Украина спасла мир": эксперт рассказал о безумном плане Путина, который ему не удалось реализоватьВидео

20:41

"Вкус как у деревни": молодуху-разлучницу путиниста Петросяна размазали за нелепый внешний вид

20:40

Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запретыВидео

20:14

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о начале важнейшего периода для УкраиныВидео

19:20

В ближайшее время многим из нас станет очень страшномнение

Реклама
19:18

Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для УкраиныВидео

19:12

"Могут нанести неожиданный удар": в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковатьВидео

19:10

Будет ли прямое столкновение: Пионтковский объяснил заявление НАТО о готовности к войне с РФВидео

19:06

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская": в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

18:33

Какие города в Украине станут самыми опасными в начале февраля: экстрасенс сделал прогнозВидео

18:29

На "перекур" остановились и все взлетело в воздух: ВСУ устроили "громкий фейерверк" оккупантамВидео

18:28

Минздрав при поддержке Favbet начал первое в стране исследование по игровой зависимости реклама

18:24

"Путин злопамятный и мстительный": Гудков назвал истинные мотивы диктатора РФ в войне против УкраиныВидео

18:24

Сюрпризы и долгожданные события: кому повезет уже на этих выходных

17:54

Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: эксперт назвала критический год

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять