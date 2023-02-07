ПВО не поможет: Украина может наносить удары вглубь РФ - эксперт

Украина будет усиливать свои возможности, против которых защита России будет бессильна, считает Сергей Згурец.

бавовна в ростове / Telegram Андрющенко Time

Украина имеет возможность наносить удары вглубь российской территории при помощи беспилотных комплексов Ту-141.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что беспилотники могут залететь на 300 км вглубь территории РФ.

"Хотя официально мы не признаем, однако Украина имеет средства для ударов вглубь территории РФ. Эти средства проходят на 300 км вглубь территории РФ и никакие российские средства ПВО не способны сбить беспилотные летательные аппараты. Вчера мы видели заявления руководителей Калужской области, что якобы в регионе разразился украинский беспилотник, который был оснащен бомбой весом в 100 кг", - рассказал Згурец

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

По его словам, Украина будет усиливать свои возможности. Эксперт обратил внимание, что российская ПВО не работает.

"Во вчерашней события со взрывами в Калужской области можно сделать несколько выводов. В частности, Украина имеет силы и средства для поражения целей на территории Российской Федерации. А также то, что российская система ПВО не работает. Это означает, что у Украины есть возможность и дальше выбирать и уничтожать цели на территории РФ", - подытожил Згурец.

Напомним, в конце января в результате удара был взорван железнодорожный мост возле села Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS и попал точно в цель.

Как сообщал Главред, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.

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