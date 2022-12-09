Удары по авиабазам РФ: ВСУ атаковали модифицированными "Стрижами" – Politico

Атака на аэродромы РФ демонстрирует, что ВСУ способны наносить удары внутри российской территории.

Появились новые детали атаки на авиабазы РФ / Wikipedia, Telegram

Стали известны новые подробности атаки беспилотников на российские военные авиабазы, откуда самолеты РФ совершают вылеты для ударов по мирным городам Украины.

Удары по двум российским авиабазам Дягиляево и Энгельс 5 декабря Украина нанесла при помощи модифицированных советских беспилотников Ту-141 "Стриж". Об этом идет речь в материале Politico со ссылкой на двух информированных собеседников, говоривших на условиях анонимности.

Как отмечает издание, это показывает то, что украинская оборонная промышленность способна к инновациям, в то время как Россия покупает дешевые иранские беспилотники.

Кроме того, атака на аэродромы РФ демонстрирует, что ВСУ способны наносить удары внутри российской территории.

Ключевым фактором успеха была неожиданность, и Россия просто "не ожидала ничего подобного", утверждает сотрудник украинского правительства.

Politico добавило, что Укроборонпром в течение нескольких месяцев заявлял, что работает над программой создания беспилотников с дальностью около тысячи км, но не раскрывал подробностей проекта.

Ту-141 Стриж

Многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Предназначался для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта. Оснащался средствами фото- и инфракрасной разведки, что позволяло использовать его при любых условиях и в любое время суток. Посадка БПЛА Ту-141 осуществлялась с помощью парашютной системы, расположенной в хвостовой части.

Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе, комплексы преимущественно дислоцировались на западной границе СССР.

Характеристики:

Длина: 14,33 м;

Размах крыльев: 3,88 м;

Полная масса: 5 370 кг;

Максимальная скорость: 1110 км/ч;

Крейсерская скорость: 1000 км/ч;

Дальность полёта: 1000 км;

Практический потолок: 6000 м.

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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