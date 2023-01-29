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Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потери

29 января 2023, 20:31
По мосту оккупанты РФ перевозили оружие, которое использовалось для бомбардировкок как позиций ВСУ, так и для убийства мирных жителей.
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
/ Фото УНИАН

В результате удара был взорван железнодорожный мост возле села Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS и попал точно в цель.

Этот путепровод не раз подвергался атакам ВСУ, так как был одним из стратегических объектов для снабжения вражеской армии, сообщает РИА Мелитополь.

По нему оккупанты РФ перевозили оружие, которое использовалось для бомбардировкок как позиций ВСУ, так и для убийства мирных жителей украинских городов.

В оккупационной администрации Запорожской области заявили, что ВСУ ударили из HIMARS по мосту под Мелитополем. Утверждают, что якобы есть погибшие и раненые, сообщает Громадське.

Украинское командование пока не сообщало об ударе по мосту под Мелитополем.

Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потери
/ Google Maps

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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