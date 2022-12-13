Мощный взрыв и автоматная стрельба: в оккупированном Мелитополе паника после "бавовны"

Днем в самом центре Мелитополя - в районе Шахматной школы прогремел громкий взрыв.

В Мелитополе прогремел мощный взрыв / Pixabay

В захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

О новой "бавовне" в Мелитополе рассказал мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его данным, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

"Сразу после этого ра***ты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

Читайте еще: