Пропагандистку НТВ изнасиловали, оператора избили: кадыровцы покуражились в Мелитополе

В захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.
Об этом идет речь в заявлении руководства НТВ в адрес Следкома РФ. Документ уже опубликовали в Сети.
В письме уточняется, что Зенкова и Епифанов вечером находились в ресторане отеля, где произошло нападение кадыровцев.
"Съемочная группа была атакована группой лиц, которые представились "бойцами батальона "Ахмат". В результате нападения Артем Сергеевич получил травмы средней тяжести, а в отношении корреспондента совершены насильственные действия полового характера", - говорится в обращении к следственному комитету.
Отметим, что эту тему запретили освещать в новостях РФ, чтобы не "дискредитировать армию".
Ранее в Сети опубликовали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на чеченцев, которые применяют сексуальное насилие в отношении оккупантов РФ.
На видео оккупант жалуется на то, что чеченцы неоднократно применяли насилие к военнослужащим РФ, в том числе сексуальное.
Он также говорит, что в связи с этим повысился уровень напряженности и возникают конфликты, которые "ставят под вопрос выполнение поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава".
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