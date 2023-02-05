Украине дадут ракеты GLSDB с дальностью 150 км: Резников оценил вероятность ударов по России

Полученные от США дальнобойные ракеты будут применяться по оккупантам России, которые засели на временно захваченных территориях, сказал Алексей Резников.

Украина ракетами GLSDB не будет бить по России - Резников / Коллаж SAAB, УНИАН

Украина не собирается применить дальнобойные ракеты GLSDB по территории страны-агрессора России. Однако удары будут наноситься по российским оккупантам, которые находятся на временно захваченных украинских землях. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что официальный Киев в диалоге с западными партнерами всегда четко подчеркивает свою позицию – ВСУ не наносят удары оружием, которое предоставляют союзники, по территории России.

Однако силы обороны Украины бьют по российским оккупантам, засевшим на временно захваченных ими украинских землях.

"Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - подчеркнул Алексей Резников.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Министерстве обороны Соединенных Штатов 3 февраля объявили о том, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов.

На этот раз Киеву передадут дальнобойные ракеты GLSDB, которыми можно наносить удары на расстоянии 150 километров.

В Пентагоне отметили, что помощь Украине передается для проведения оборонительных и наступательных операций.

Будут ли украинские войска использовать GLSDB для ударов по оккупантам РФ в захваченном Крыму, решит Киев.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнули в военном ведомстве.

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