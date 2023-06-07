Воевал в самых горячих точках: погиб защитник из Полтавы с позывным "Курт"

В боях с российскими оккупантами погиб 39-летний уроженец Полтавщины Александр Ивко (позывной "Курт"). Защитник Украины воевал на самых горячих направлениях фронта. Свой последний бой принял 31 мая. Трагическое известие о гибели Героя сообщило издание Полтавщина.
Александр Ивко родился 14 августа 1983 года в селе Великая Рудка, Диканского района Полтавской области. Жил в Полтаве.
По образованию Александр был товароведом, однако работал не только по специальности, но и в нефтегазовой отрасли. Также он возглавлял охрану одного из местных заведений.
Александр любил рыбалку, обожал верховую езду, охоту, вел здоровый образ жизни. Летом 2022 года присоединился к рядам полтавского ДФТГ № 4 "Легион". Умело владел оружием, показывал высокие результаты на учениях, был смелым и выносливым в бою.
После нескольких месяцев подготовки в "Легионе" присоединился к рядам одного из спецподразделений разведки ВСУ. Выполнял боевые задания на самых горячих направлениях.
"Всегда помогал побратимам, постоянно осваивал новые тактики военных действий, был смелым и профессиональным воином", – говорится в сообщении.
Прощание с Александром состоится в среду, 7 июня в селе Великая Рудка. В 11:00 начнется служба в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы. На 12:00 запланировано захоронение воина на Затуринском кладбище облцентра.
Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.
Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.
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