Воевал в самых горячих точках: погиб защитник из Полтавы с позывным "Курт"

Побратимы вспоминают Александра Ивко как смелого и выносливого бойца, исполнявшего свой долг до последнего вздоха.

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Александр Ивко погиб в боях за Украину 31 мая 2023 года / Коллаж: Главред, фото: poltava.to, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами погиб 39-летний уроженец Полтавщины Александр Ивко (позывной "Курт"). Защитник Украины воевал на самых горячих направлениях фронта. Свой последний бой принял 31 мая. Трагическое известие о гибели Героя сообщило издание Полтавщина.

Александр Ивко родился 14 августа 1983 года в селе Великая Рудка, Диканского района Полтавской области. Жил в Полтаве.

Александр Ивко / Фото: poltava.to

По образованию Александр был товароведом, однако работал не только по специальности, но и в нефтегазовой отрасли. Также он возглавлял охрану одного из местных заведений.

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Александр любил рыбалку, обожал верховую езду, охоту, вел здоровый образ жизни. Летом 2022 года присоединился к рядам полтавского ДФТГ № 4 "Легион". Умело владел оружием, показывал высокие результаты на учениях, был смелым и выносливым в бою.

Александр Ивко / Фото poltava.to

После нескольких месяцев подготовки в "Легионе" присоединился к рядам одного из спецподразделений разведки ВСУ. Выполнял боевые задания на самых горячих направлениях.

"Всегда помогал побратимам, постоянно осваивал новые тактики военных действий, был смелым и профессиональным воином", – говорится в сообщении.

Прощание с Александром состоится в среду, 7 июня в селе Великая Рудка. В 11:00 начнется служба в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы. На 12:00 запланировано захоронение воина на Затуринском кладбище облцентра.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

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