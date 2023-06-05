УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

Анна Ярославская
5 июня 2023, 12:32 обновлено 5 июня, 12:35
92
Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.
Юрий Пивовар
Юрий Пивовар погиб, защищая Украину от оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sloboganskaselrada, pixabay.com

На войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет.

Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области, сообщили в Слобожанском поселковом совете в Facebook.

"Безжалостная война продолжает уносить жизни лучших сыновей Украины. Слобожанский поселковый совет с глубокой грустью сообщает о гибели нашего земляка – военнослужащего Пивовара Юрия Александровича", – говорится в сообщении.

видео дня

Юрий Пивовар родился 04.09.1985 года в поселке Андреевка (ныне Изюмский район). В 1989-м его семья переехала жить в Слобожанское. Там он окончил местный лицей №2, после чего учился в Харьковском автодорожном институте.

Мужчина работал помощником бурильщика на АО ГП "Укргаздобыча". В июне 2022 года встал на защиту страны.

Юрий служил радиотелефонистом отделения связи взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты воинской части А0216 (35-я отдельная бригада морпехов), был матросом.

2 июня защитника Юрия Пивовара провели в последний земной путь в Харьковской области. Прощание прошло возле Слобожанского Дворца культуры. У него остались родители и брат.

"Погиб лучший сын, брат, дядя, друг… Сочувствуем родным. Вечная слава Герою!" – отметили в Слобожанском поселковом совете.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб командир танка Вячеслав Сахновский. 1 мая Героя с военными почестями провели в последний путь в Первомайском Харьковской области.

Также в боях за свободу Украины погиб воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Защитнику было 40 лет. Без отца остались трое детей.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

12:29 Политика
Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

11:26 Мир
Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – Самусь

Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – Самусь

11:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:22

Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильнике

12:32

Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

12:30

Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

12:29

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие ПекинуВидео

12:17

Секрет выдвижного ящика под духовкой, о котором мало кто знает

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:00

Украинцы должны платить 5 грн за кВт: экс-министр энергетики предложил новое повышение

11:43

Две клинические смерти: украинская актриса рассказала про проблемы со здоровьем

11:26

Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

11:25

Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – СамусьВидео

Реклама
11:18

Гороскоп на сегодня 6 июня 2023: Львам - сверхприбыль, Козерогам - беда со здоровьямВидео

11:15

Обстрелял "вагнеровцев": наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФВидео

10:56

Эксперт пояснил, расшатывает ли рейд на Шебекино башни КремляВидео

10:46

Андрей Шевченко в Киеве показал главных красоток своей семьи - сестру и мать

10:30

"Не руководит СВО": в Сети узнали о реакции Путина на события на БелгородщинеВидео

10:03

СМИ рассказали, сколько примерно ракет осталось у РоссииВидео

09:33

"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего защитникаВидео

09:26

"Раздали автоматы и лопаты": Жданов рассказал, кого РФ бросит на БелгородщинуВидео

09:09

Вечный узник серванта: для чего был сервиз "Рыбки" и сколько он стоит сейчас

09:04

Не "проба пера", а первые мазки картины: о рейдах РДК и "Легиона"мнение

09:00

Россия перебросит войска в Белгород и летом может потерять Крым - СамусьЭксклюзив

Реклама
08:56

Кабмин вернул обязательные поверки коммунальных счетчиков: что поменялось

08:29

"А там можно и на Москву": Гиркин испугался боевиков ЧВК Вагнера на БелгородщинеВидео

08:25

В боях за Украину на Донбассе погиб морпех с Волыни

07:50

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

07:44

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepStateВидео

07:35

Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад РоссВидео

06:58

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISWВидео

06:46

Для вас "государство - враг"? Вы что-то не то делаете...мнение

04:50

Контрнаступление ВСУ и распад РФ: эксперт рассказал, как "нокаутировать" ПутинаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:35

"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

03:20

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

03:11

Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - ЖдановВидео

02:02

4 знака зодиака, которые влюбляются с первого взглядаВидео

01:35

Бульба пояснил, почему беларусская армия укрепляет границу с УкраинойВидео

04 июня, воскресенье
23:44

Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантовВидео

22:50

Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – ПригожинВидео

22:44

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

22:10

Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

Реклама
21:21

Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилеммуВидео

21:13

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шагиВидео

21:10

"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

21:08

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцамВидео

20:47

Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"мнение

20:24

Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи" - Аваменко ответилВидео

20:18

Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовитьВидео

20:14

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник БайденаВидео

20:07

"Меня размазало. Шансов не много": Кристина Горняк заговорила про удаление почки

19:47

Расизм, хамство и имперский дух: квазикультура "Русского мира"мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять