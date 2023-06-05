Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

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Юрий Пивовар погиб, защищая Украину от оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sloboganskaselrada, pixabay.com

На войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет.

Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области, сообщили в Слобожанском поселковом совете в Facebook.

"Безжалостная война продолжает уносить жизни лучших сыновей Украины. Слобожанский поселковый совет с глубокой грустью сообщает о гибели нашего земляка – военнослужащего Пивовара Юрия Александровича", – говорится в сообщении.

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Юрий Пивовар родился 04.09.1985 года в поселке Андреевка (ныне Изюмский район). В 1989-м его семья переехала жить в Слобожанское. Там он окончил местный лицей №2, после чего учился в Харьковском автодорожном институте.

Мужчина работал помощником бурильщика на АО ГП "Укргаздобыча". В июне 2022 года встал на защиту страны.

Юрий служил радиотелефонистом отделения связи взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты воинской части А0216 (35-я отдельная бригада морпехов), был матросом.

2 июня защитника Юрия Пивовара провели в последний земной путь в Харьковской области. Прощание прошло возле Слобожанского Дворца культуры. У него остались родители и брат.

"Погиб лучший сын, брат, дядя, друг… Сочувствуем родным. Вечная слава Герою!" – отметили в Слобожанском поселковом совете.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб командир танка Вячеслав Сахновский. 1 мая Героя с военными почестями провели в последний путь в Первомайском Харьковской области.

Также в боях за свободу Украины погиб воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Защитнику было 40 лет. Без отца остались трое детей.

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