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В боях за Украину погиб отец троих детей из Тернопольской области

Анна Ярославская
31 мая 2023, 10:49 обновлено 31 мая, 10:54
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Олег Стахив защищал родную землю с начала российского вторжения в Украину. На поле боя исполнял обязанности стрелка-помощника гранaтометчика.
Олег Стахов
Олег Стахив погиб в боях за Украину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/35batternopil

В боях за свободу Украины погиб воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Защитнику было 40 лет. Без отца остались трое детей.

Олег Стахив был родом из села Сыровары Озерянской сельской общины на Тернопольщине. Трагическую новость о гибели украинского воина сообщили на Facebook-странице 35-го отдельного стрелкового батальона.

Олег защищал родную землю с начала российского вторжения в Украину. На поле боя исполнял обязанности стрелка-помощника гранaтометчика.

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"Без отца остались трое детей. Пусть родные и друзья обретут силу и опору в это тяжелое время", – отметили в батальоне.

Как сообщал Главред, в ходе жестоких боев в Бахмуте погиб американский доброволец – отставной сержант спецназа армии США 45-летний Николас Меймер.

Кроме того, в боях за Украину погиб лесник из Винницкой области Виталий Нечай. Воину было 39 лет. Защитник Украины погиб 24 мая вследствие артиллерийского обстрела в районе города Часов Яр в Донецкой области.

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