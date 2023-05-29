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В боях на Донбассе погиб воин-лесник из Винницкой области

Анна Ярославская
29 мая 2023, 09:49 обновлено 29 мая, 09:52
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Защитник Украины Виталий Нечай погиб 24 мая вследствие артиллерийского обстрела в районе города Часов Яр в Донецкой области. Без отца остались трое детей.
Виталий Нечай
Виталий Нечай погиб на фронте 24 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/ForestsOfUkraine

В боях за Украину погиб лесник из Винницкой области Виталий Нечай. Воину было 39 лет.

Защитник Украины погиб 24 мая вследствие артиллерийского обстрела в районе города Часов Яр в Донецкой области. Трагическую новость сообщили в ГП Леса Украины, где Виталий работал до мобилизации. Без отца остались трое детей.

Виталий мобилизировался в армию в феврале 2023 года. Служил механиком-водителем 57-й бригады 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты.

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До войны Виталий Нечай был рабочим на нижнескладских работах Бершадского лесопункта филиала "Гайсинское лесное хозяйство".

"Он был порядочным и искренним человеком, профессионалом своего дела", – таким помнят его коллеги.

В Ободовской громаде рассказали, что Виталий был жителем села Малая Стратиевка.

"Безжалостная война унесла не только его жизнь, но и мечты, и будущее… Забрала сына у любящих родителей, у детей – заботливого отца, у общества – отважного защитника… Виталий Александрович служил верой и правдой за нашу Украину, за независимость, за спокойствие сердец и за будущее каждого украинца", – говорится в сообщении.

Дату прощания с Героем пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут Донецкой области погиб 26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления. Эндрюс попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных.

Кроме того, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

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