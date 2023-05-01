В Бахмуте оккупанты убили добровольца из США: он попал в засаду, когда защищал эвакуированных

26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления.

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Купер "Харрис" Эндрюс был членом Иностранного легиона / Фото twitter.com/Jake_Hanrahan,

В боях за Бахмут Донецкой области погиб 26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления.

Как сообщил журналист Джейк Ханрахан в своем Twitter, Эндрюс попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных.

"Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям", - отметил Ханрахан.

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Известно, что погибший был в США морским пехотинцем и не афишировал свое пребывание на фронте в Украине.

Ханрахан отметил, что он и его сообщество не знали, что Купер был под Бахмутом, поэтому информация о его смерти стала очень неожиданной.

Эндрюс поддерживал созданное Ханраханом сообщество Popular Front, исследующее войны и вооруженные конфликты.

Как сообщал Главред, во время жестоких боев с российским агрессором погиб грузинский доброволец Зураб Одишвили, который воевал за Украину в рядах "Кавказского легиона".

Кроме того, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе.

Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

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