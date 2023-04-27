"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из Грузии

На войне в боях с российскими агрессорами погиб Зураб Одишвили из Грузии, который воевал за Украину в рядах "Кавказского легиона".

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Зураб Одишвили / коллаж фото ua.depositphotos.com и Facebook

Во время жестоких боев с российским агрессором погиб грузинский доброволец Зураб Одишвили, который воевал за Украину в рядах "Кавказского легиона". Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook командир подразделения Ладо Гамсахурдиа.

"Зураб Одишвили, наш герой - грузинский друг! Чувак, это плохие новости. Мои соболезнования родным и всей Грузии. У нас больше нет слез и наши сердца стали каменными, мы плачем каждый день по нашим героям! Человек с золотым сердцем!", – написал он.

Детали гибели Одишвили пока неизвестны. Известно, что он был родом из города Степанцминда (старое название – Кизбеги) – климатобальнеологического курорта на севере Грузии.

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Кроме фото с фронта, в социальных сетях Одишвили делился снимками деревянных изделий, которые, по всей вероятности, делал собственноручно.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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