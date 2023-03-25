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"Он был героем с мальчишеской улыбкой": в боях за Украину погиб польский доброволец

25 марта 2023, 11:56
Погибший воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года. Недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского.
Флаг Польши, польский доброволец
Через месяц у Михала должен был закончиться контракт / Фото УНИАН, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Двое его побратимов ранены и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр Совета министров Польши Михал Дворчик.

"Сегодня скончался еще один военный-гражданин Польши, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии", – отметил чиновник.

Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

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"Он мог вернуться раньше, но хотел выполнить свой долг. Не удалось", – написал в Twitter корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский.

По его словам, Михал был отважным, очень скромным и хорошим командиром.

"Герой с мальчишеской улыбкой, потому что часто смеялся, несмотря на увиденное и пережитое. Он ничего не боялся и никогда не жаловался. Всегда чрезвычайно скромный. Он заботился о солдатах и если чем и хвастался, то их отношением, о себе говорил мало. И все же месяц назад президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество". Он был человеком чести, следил за надлежащим отношением к российским военнопленных", – рассказал журналист.

В последний раз дома воин побывал в декабре. Тогда он лечился после полученного в боях ранения. Однако, едва восстановившись, Михал снова отправился на фронт.

"Он навсегда останется для меня воплощением воинской чести. Я колебался с этой информацией, потому что ничего разумного в этой ситуации написать не могу. Честь и слава Герою!" – написал Ляховский.

Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

Также в боях за Украину на Харьковском направлении погиб военный из Днепропетровской области Олег Остапук. Жизнь воина оборвалась 17 марта. Защитнику было 39 лет.

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