Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из Мариуполя

В боях с российскими оккупантами на Луганщине в день рождения своей жены 28 февраля погиб защитник Украины Максим Клименко. 14 марта его провели в последний путь, а 13 марта ему должно было бы исполниться 35 лет.
Максим родился в Мариуполе, получил образование подручного сталевара, работал на металлургическом комбинате. В конце марта 2022 года Максим с семьей уехал из оккупированного города в Ровно, пишет Суспільне.
Максим стал на учет в военкомат и устроился на работу литейщиком. В ноябре прошлого года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины
"Мы из Ровно отправились для прохождения военной службы с 10 ноября. За пять месяцев, которые я его знал, у нас не было никаких конфликтов. Макс был интересный, смешной, умный парень, с которым было о чем поговорить", - рассказал собрат погибшего Роман Крук.
Жена защитника Украины Анна рассказала, что он был настоящим патриотом своей страны.
"Он был готов отстаивать свою землю, что в конце концов и сделал", – рассказала она.
Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.
7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".
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