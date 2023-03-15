Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из Мариуполя

Семья Максима Клименко в марте 2022 года выехала из оккупированного Мариуполя в Ровно. Мужчина сразу встал на учет в военкомат.

Максима Клименко проводили в последний путь 14 марта в Ровно / Фото Суспільне

В боях с российскими оккупантами на Луганщине в день рождения своей жены 28 февраля погиб защитник Украины Максим Клименко. 14 марта его провели в последний путь, а 13 марта ему должно было бы исполниться 35 лет.

Максим родился в Мариуполе, получил образование подручного сталевара, работал на металлургическом комбинате. В конце марта 2022 года Максим с семьей уехал из оккупированного города в Ровно, пишет Суспільне.

Максим стал на учет в военкомат и устроился на работу литейщиком. В ноябре прошлого года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины

видео дня

"Мы из Ровно отправились для прохождения военной службы с 10 ноября. За пять месяцев, которые я его знал, у нас не было никаких конфликтов. Макс был интересный, смешной, умный парень, с которым было о чем поговорить", - рассказал собрат погибшего Роман Крук.

Похороны Максима Клименко / Фото: Ровенский городской совет

Жена защитника Украины Анна рассказала, что он был настоящим патриотом своей страны.

"Он был готов отстаивать свою землю, что в конце концов и сделал", – рассказала она.

Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

Другие новости: