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В боях за Украину погиб 33-летний доброволец Александр Кравчук

Анна Ярославская
25 апреля 2023, 01:36
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Александр Кравчук присоединился к 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко как доброволец. Ему было всего 33 года.
Александр Кравчук
Александр Кравчук погиб в боях за свободу Украины / Фото pershrada.gov.ua

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец Александр Кравчук из Первомайска Днепропетровской области. Свой последний бой он принял 10 апреля в Харьковской области. О трагедии сообщила пресс-служба Первомайского городского совета.

Александр Кравчук пошел на фронт добровольцем и служил в 92–й бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Герою в этом году должно было исполниться 34 года.

Всю свою жизнь Александр прожил в Первомайске. Учился в местной школе №2, а после окончания учебы работал на шахте Юбилейной.

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Попрощались с героем 17 апреля на улице Защитников Украины.

"Первомайская община, городской совет и ее исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным, близким, побратимам Кравчука Александра Сергеевича. Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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