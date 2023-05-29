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В тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой журналист Евгений Осиевский

Алина Дембицкая
29 мая 2023, 20:25 обновлено 29 мая, 20:25
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Осиевский стал 60-м медийщиком, который погиб в результате российской агрессии против Украины.
Евгений Осиевский
Под Бахмутом погиб журналист Евгений Осиевский / коллаж: Главред, фото: Facebook Евгения Осиевского

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 29-летний военный, журналист, автор научно-популярного журнала "Куншт" и журнала социальной критики "Спільне" Евгений Осиевский. Жизнь воина оборвалась 22 мая во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Об этом в Facebook сообщил Факультет истории, бизнес-образования и права Центральноукраинского государственного университета им. В. Винниченко, где учился Евгений.

"Женя учился на специальности "Политология". После получения диплома бакалавра уехал в столицу и поступил в Киево-Могилянскую академию. В Киеве Евгений стал автором нескольких успешных проектов. В 2022 году пошел на фронт защищать Украину", - говорится в сообщении.

Как отметил друг Евгения Ярослав Ковальчук, прощаться с воином будут на этой неделе в Кропивницком. Точная дата будет известна через несколько дней.

"22 мая погиб один из самых близких мне людей под Бахмутом. Верный товарищ и лучший человек для дискуссий о кино, комиксах и книгах в целом. Никакие слова не способны передать, какую пустоту это оставляет в моем сердце. Женя, спасибо за все разговоры и дружеские объятия", - написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

По данным Института массовой информации, Осиевский стал 60-м медийщиком, который погиб в результате российской агрессии против Украины.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Смотрите гарьячи кадры ожесточенных боев под Бахмутом:

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