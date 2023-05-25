"Идут на небо герои": вражеский снаряд убил молодого защитника из Одесской области

Незадолго до смерти Денис Садчук получил награду главнокомандующего ВСУ – "Золотой крест".

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Вражеский снаряд убил молодого защитника из Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Беляевский городской совет, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 30-летний защитник из Одесской области Денис Садчук. Жизнь воина оборвалась 21 мая во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает местное издание "Одесская жизнь", в 2020 году с женой и четырехлетней дочерью Денис переехал жить в Николаев. Оттуда в мае 2022 года и мобилизовался. Жена и дочь воина после полномасштабного вторжения переехали из Николаева на малую родину жены – в город Южноукраинск. Именно там и похоронят Дениса.

"Искренне сочувствуем родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Это потеря и для всей Беляевской общины. Идут на небо герои, настоящие мужчины, защитники, патриоты ", - написали в городском совете Беляевки, где родился воин.

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Незадолго до смерти Денис Садчук получил награду главнокомандующего ВСУ – "Золотой крест". Эта награда присуждается рядовым и сержантам, которые в отсутствие офицера взяли на себя руководство подразделением.

"Хочу поблагодарить от всей семьи всех за поддержку и сочувствие, хочу сказать лишь одно: Денис Садчук – настоящий герой, а, как известно, герои не умирают. Их переводят в другое подразделение, небесное, где они и в дальнейшем продолжают оберегать и защищать своих близких. Так и ты, братец, отныне будешь защищать свою дочь, жену и всех нас. Покойся с миром и пусть того, кто выпустил тот вражеский снаряд, накажет судьба", - написал брат павшего воина Владимир.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

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