В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

Защитник Украины Андрей Сорохманюк принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой область.

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11 мая Андрей Сорохманюк погиб в населенном пункте Ивановское Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Ясінянська територіальна громада

В боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет.

Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой область. Об этом сообщили на Facebook-странице Ясинянской общины.

Андрей Сорохманюк родился 21 октября 1995 года и проживал в селе Черная Тиса Раховского района.

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Захитник проходил военную службу в составе воинской части А4574 Вооруженных сил Украины, где служил старшим водителем-механиком.

"Мужественно стоял на защите Родины, был верен военной присяге и украинскому народу. Погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость, защищая жизнь каждого из нас", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

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