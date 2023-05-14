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В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

Анна Ярославская
14 мая 2023, 10:19 обновлено 14 мая, 10:19
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Защитник Украины Андрей Сорохманюк принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой область.
Андрей Сорохманюк
11 мая Андрей Сорохманюк погиб в населенном пункте Ивановское Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Ясінянська територіальна громада

В боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет.

Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой область. Об этом сообщили на Facebook-странице Ясинянской общины.

Андрей Сорохманюк родился 21 октября 1995 года и проживал в селе Черная Тиса Раховского района.

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Захитник проходил военную службу в составе воинской части А4574 Вооруженных сил Украины, где служил старшим водителем-механиком.

"Мужественно стоял на защите Родины, был верен военной присяге и украинскому народу. Погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость, защищая жизнь каждого из нас", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

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