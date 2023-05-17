"Моральный компас указал мне, что делать": в Бахмуте в бою погиб американский экс-сержант

В ходе жестоких боев в Бахмуте погиб американский доброволец – отставной сержант спецназа армии США 45-летний Николас Меймер. Об этом сообщает ВВС.
Как говорил CNN подполковник в отставке Перри Блэкберн (основатель некоммерческой волонтерской организации AFGFree, которая работает в Украине), его сотрудники опознали Меймера.
По его словам, тот находился в здании, которого попало под российский обстрел. Его побратимы предполагали, что он погиб либо при обрушении, либо был убит огнем артиллерии российских оккупантов.
Меймер после отставки из рядов американской армии жил в штате Айдахо, но в конце 2021 года он переехал преподавать английский язык в Испанию. Но после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ветеран признавался друзьям, что понял – его моральный долг − помочь украинцам.
Меймер провел последний год своей жизни в Украине, обучая добровольцев для ВСУ.
"Я думаю, что это одна из самых явных несправедливых агрессий в новейшей истории. Всем очевидно, что это неоправданное вторжение. Так что я чувствовал, что мой моральный компас просто указал мне, что делать", − говорил он в интервью американской прессе.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.
Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.
Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.
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