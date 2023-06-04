На войне погиб воин из Закарпатья Василий Легач: без отца остались двое детей

Односельчане защитника Украины говорят, что он был отважным воином и образцом мужества, преданности и самопожертвования.

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Василий Легач погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/bushtynskahromada, pixabay.com

На фронте погиб житель Закарпатской области Василий Легач. Дома защитника Украины ждали жена и двое маленьких детей.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Буштинской территориальной громаде Тячевского района, уроженцем которой был Василий Легач. Односельчане Героя говорят, что он был отважным воином и образцом мужества, преданности и самопожертвования.

В Буштинской громаде не уточнили, когда и при каких обстоятельствах погиб воин. Однако его родные и знакомые в соцсетях размещали исполненные скорби сообщения 2 июня.

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"Погиб мой одноклассник, воин Легач Василий. Человек, у которого была душа столь светлая, добрая, открытая, которую редко встретишь в течение жизни. Он защищал наш сон, наш покой. Вечная Память Герою! Ты навсегда останешься в нашей памяти", – написала в Facebook Яна Матчук.

Судя по страницам Василия Легача в соцсетях, он был настоящим патриотом, любил походы в горы и обожал любимую жену и двух маленьких детишек.

Тело Героя ориентировочно привезут на малую родину к вечеру 4 июня в часовню соборного Свято-Успенского храма Михаила Бонки.

"Если привезут в воскресенье, то похороны пройдут в понедельник, 5 июня, на площади возле Дома культуры. В котором часу состоится процессия погребения, уточнят и обязательно объявят", – пишут родственники павшего Героя.

Как сообщал Главред, в городе Тальное Черкасской области 28 мая провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого в ночь на 26 мая сбил судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Погибшему нацгвардейцу было всего 22 года. У него остались жена и трое детей. Для близких и друзей он навсегда останется в памяти молодым, отзывчивым и веселым парнем.

Ранее Главред писал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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