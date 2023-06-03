"Дети облепили его": оккупанты убили 21-летнего сына известного банкира

Остап Онистрат не дожил до своего 22-летия всего месяц. Военный погиб под Угледаром.

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На фронте погиб 21-летний сын известного банкира Онистрата / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Российские оккупанты убили 21-летнего Остапа Онистрата, который был сыном банковского эксперта Андрея Онистрата. Остап погиб в районе Угледара Донецкой области. Об этом сообщил его отец на своей странице в Instagram.

О смерти 21-летнего военного стало известно 3 июня. Ему всего через месяц должно было исполниться 22 года.

"Мой маленький ежик ... Тебя больше нет. Время остановилось", - написал Андрей Онистрат.

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На фронте погиб 21-летний сын известного банкира Онистрата / фото: instagram.com/onistrataa

За два дня до трагедии была годовщина с момента, когда Остап оказался на фронте. Он очень хотел именно в этот день уничтожить вражеский танк, но так и не нашел его, поэтому расстроился, вспоминает Андрей Онистрат.

На фронте погиб 21-летний сын известного банкира Онистрата / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Отец парня вспоминает, что в детстве Остап был очень осторожен. За время, пока был на войне, он быстро повзрослел.

"В последнее время мы часто на ночь говорили о войне, о жертвах и он меня п - вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь на востоке гибнут люди ... Как у папы у меня не было ответа на этот вопрос. Я не знал что говорить ... Когда он приезжал в дом последний раз - он очень изменился. Дети облепили его со всех сторон. Я почувствовал то, что давно хотел видеть - взаимную любовь", - написал Андрей Онистрат.

На фронте погиб 21-летний сын известного банкира Онистрата / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Он назвал своего погибшего на войне сына мужественным героем и настоящим мужчиной.

Как сообщал Главред, в городе Тальное Черкасской области 28 мая провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого в ночь на 26 мая сбил судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр. Погибшему нацгвардейцу было всего 22 года. У него остались жена и трое детей. Для близких и друзей он навсегда останется в памяти молодым, отзывчивым и веселым парнем.

Ранее Главред писал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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