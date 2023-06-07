Оккупанты не выпускают людей из затопленных Олешек: жители умоляют о помощи

По окраинам города воды больше трех метров, выездов из города нет. При этом течение большое, на резиновых лодках передвигаться небезопасно.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-ne-vypuskayut-lyudey-iz-zatoplennyh-oleshek-zhiteli-umolyayut-o-pomoshchi-10476124.html Ссылка скопирована

Город Олешки затоплен практически полностью / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Жители города Олешки Херсонской области оказались в водной ловушке из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Российские захватчики не выпускают людей. Об этом говорится в письме, которое опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Женщина по имени Виктория, у которой родители остались в Олешках, рассказала о ситуации на левом берегу Херсонщины.

По ее словам, в центре Олешек пока что нет большой воды, поскольку там самое высокое место.

"По окраинам воды более 3 метров, выездов из города нет. Пишут, что течение большое, на резиновых лодках небезопасно. Люди стараются как-то организоваться для помощи другим, но нет плавсредств, а также "асвабадители" не пропускают людей", - говорится в письме.

Женщина просит поднять тему спасения людей левого берега в СМИ.

О том, что жители Олешек не могут эвакуироваться, Цаплиенко писал и 6 июня. По его словам, люди сидят на крышах домов.

"В Олешках, на левом берегу Днепра напротив Херсона, оккупанты не дают эвакуировать людей. Многие остаются на крышах подтопленных домов, и их просьбы о помощи игнорируются. Тех, кто пытается вывезти пострадавших на лодках, оккупанты останавливают", – написал он.

Цаплиенко отметил, что нет никаких гарантий, что люди выживут.

Также журналист опубликовал скриншоты сообщений из местных пабликов - люди умоляют о помощи:

Тем временем назначенный российскими захватчиками "председатель правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко заявил, что эвакуация людей из затопленных Олешек возможна только на спецтехнике.

"Самая сложная ситуация сейчас в Олешках. Город затоплен практически полностью", – написал он в Telegram.

Что происходит на Херсонщине после подрыва ГЭС

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 утра 7 июня вода затопила 1852 дома. Ночью начало подтапливать еще одну общину.

"В течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за разрушения дамбы вода еще прибывает. По нашим подсчетам вода увеличится в районе 1 метра в течение 20 часов. Ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вода вчера еще не добралась", - добавил Прокудин.

Он также отметил, что уже эвакуировано 1457 человек, из них из Корабельного района, который является одним из наиболее пострадавшим, вывезли 1256 жителей. Эвакуация продолжается.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно:

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

Другие новости: