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"ВСУ прорвали оборону": Пригожин разнылся Путину и попросил 200 тыс. солдат

Дмитрий Видоменко
7 июня 2023, 09:29 обновлено 7 июня, 09:53
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Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин запросил у диктатора Путина 200 тысяч солдат - для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.
Путин, Пригожин
Пригожин попросил Путина объявить мобилизацию в стране-агрессоре РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что ВСУ прорвали линию оборону русских на нескольких участках фронта.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Из-за этого прорыва главарь ЧВК "Вагнер" попросил русского диктатора Владимира Путина объявить в стране-агрессоре РФ всеобщую мобилизацию.

При этом Пригожин сказал, что ему нужно как минимум 200 тысяч новых солдат.

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"Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше, чем 200 тысяч, на линии фронта Луганск – Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность", – в тоне жалобы обратился к диктатору главарь ЧВК "Вагнер".

При этом Пригожин заявил, что для подготовки новых 200 тысяч нужно выделить минимум три месяца, иначе они таже станут "пушечным мясом".

Кроме того, главарь "вагнеровцев" пожаловался на сложную для армии оккупантов ситуацию на востоке Украины, а также на Запорожском направлении.

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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