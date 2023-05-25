'Вагнеровцы' выходят из Бахмута, но не все: Пригожин оставляет подмогу военным РФ

До 1 июня наемники ЧВК "Вагнер" выйдут из города в тыловые районы. Их позиции займет российская оккупационная армия.

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Пригожин заявил, что 25 мая "вагнеровцы" начали выходить из Бахмута / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В четверг, 25 мая, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

Позиции "вагнеровцев" займут российские военные. Пригожин заявил, что им оставят остатки боеприпасов и сухпаек. Заявление кашевара Путина опубликовала его пресс-служба.

"Мы выводим подразделения из Бахмута. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным, боекомплект, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", - заявил Пригожин.

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Он показал двух "вагнеровцев", которые якобы имели основную роль в оккупации города.

"Вот это Бибер и Долик. Как только военным будет трудно, они встанут и преградят путь украинской армии", - заявил Пригожин и попросил их "не обижать военных".

"Вагнеровцы" Бибер и Долик остаются в Бахмуте / скриншот

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Пригожин выводит наемников из Бахмута / скриншот

Ситуация в Бахмуте

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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