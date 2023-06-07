Оккупанты массово оставляют позиции и бегут из-за подрыва Каховской ГЭС

По словам Гуменюк, сейчас ситуация в Херсонской области очень затруднена.

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Армия РФ бежит из Херсона / Коллаж Главред, фото facebook.com/mod.mil.rus, скриншот

На левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска оттащили свои подразделения на 5-15 км – в зависимости от уровня паводка, возникшего из-за подрыва Каховской ГЭС.

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, это немного усложнило их возможность терроризировать правобережную часть области.

"Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, может констатировать, что они оттягивают свои подразделения, начали они это движение за несколько дней до этого теракта, и мы осознавали, что они готовятся", — сказала Гуменюк.

Теперь возможность оккупантов терроризировать правобережную Херсонщину из минометов усложнена из-за увеличения расстояния. Впрочем, россияне продолжают обстреливать мирные населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносить удары авиабомбами.

По словам Гуменюк, сейчас ситуация в Херсонской области очень затруднена.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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