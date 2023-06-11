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"Скорость спада воды уменьшилась": в ОВА рассказали о сложной ситуации на Херсонщине

Алина Дембицкая
11 июня 2023, 10:40 обновлено 11 июня, 10:41
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На левобережье Херсонщины оккупанты отбирают у людей лодки и оплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество.
Херсон, ситуация на Херсонщине
В ОВА рассказали о сложной ситуации на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/oleksandr.kubrakov

В Херсонской области продолжается спасательная операция и ликвидация последствий подрыва оккупантамы Каховской гидроэлектростанции. Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пунктов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"В воде – 3784 дома, вода понемногу отступает. Наутро ее уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров. На правобережье эвакуированы 2716 человек", - рассказал Прокудин.

По его словам, на левобережье такой положительной динамики нет. Скорость спада воды уменьшилась, а эвакуация гражданских провалена.

"Оккупанты отбирают у людей лодки и оплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество. Российская тактика террора и грабежа в очередной раз проявилась", - отметил глава Херсонской ОВА.

Также он рассказал, что в регион продолжает поступать помощь. Многие области открыли специальные гуманитарные штабы, куда все желающие приносят помощь для Херсонщины.

"Специалисты контролируют состояние воды в городских сетях, в населенных пунктах, где пока нет централизованного водоснабжения. Организован подвоз бутилированной воды. Больницы обеспечены необходимыми медикаментами. Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная, случаев инфекционных болезней нет", - проинформировал Прокудин.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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