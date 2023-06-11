Об арбузах и помидорах из Херсона можно забыть: что будет с рынком после подрыва ГЭС

Эксперты рассказали о последствиях катастрофического наводнения в Херсонской области.

https://glavred.info/ukraine/ob-arbuzah-i-pomidorah-iz-hersona-mozhno-zabyt-chto-budet-s-rynkom-posle-podryva-ges-10477093.html Ссылка скопирована

Подрывом Каховской ГЭС РФ ударила по сельском хозяйству Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Нибулон

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным для сельского хозяйства этой области. В связи с этим на ближайшие годы украинцы могут забыть о знаменитых херсонских арбузах, помидорах и других овощах из южного региона Украины. При этом хлеб вероятно подешевеет, поскольку внутри Украины предложение на зерновые будет превышать спрос.

Херсонских арбузов не будет

Как рассказал изданию Obozrevatel эксперт рынка сельскохозяйственной продукции, глава БО "Борщ" Виталий Иванков, нынешний урожай арбузов на затопленных территориях практически смыло.

"Это в большей степени касается оккупированной части левобережья. На территориях дальше от воды урожай будет, но мы его не увидим, как и в прошлом году. Поскольку оккупанты не выпускают товар на мирную территорию Украины. Кое-что останется на правом берегу, но в любом случае урожай арбузов уменьшится в разы", – говорит Иванков.

Совсем без арбузов украинцы не останутся. Их выращивают в Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. Однако вкус все равно не тот.

"Херсонский арбуз прожарен солнцем, тут самое больше количество солнечных дней. К тому же особенное качество грунта, поэтому он такой насыщенный и сладкий. Конечно, его нельзя сравнить с завезенными к нам арбузами из Турции. Херсонский – свежий, прямо с поля доставлялся баржами в Киев", – рассказал Иванков.

Раньше херсонские арбузы на баржах возили в Киев / Фото: Нибулон

Фермеры Николаевской и Одесской областей говорят, что в этом сезоне увеличили выращивание арбузов. Обещают, что цены на арбузы в этом году будут не очень высокими.

Будем есть дешевый хлеб

Глава Союза украинских селян Иван Томич добавил, что Херсонская область утратила 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе.

"К сожалению, возвращения уже не будет. На восстановление уйдут годы, думаю, не менее 5-10 лет. В этой области выращивались наибольшее количество зерновых, теперь этого не будет. Хотя для внутреннего рынка зерновых, пшеницы будет более чем достаточно. А вот наш экспорт зерновых лопнул еще в прошлом году из-за войны. Поэтому внутри Украины предложение на зерновые будет превышать спрос, мы будем есть дешевый хлеб", – рассказал эксперт.

О херсонских помидорах можно забыть

Также Херсонская область славится и своими овощами. Но после наводнения мы можем надолго забыть вкус херсонских помидор. Те, которые будут в продаже, значительно подорожают.

"Есть много других областей, которые смогут нарастить производство овощей, которые выращивались в Херсонской области и заместить ее. Если с умом подойти к этому, то мы будем иметь достаточно недорогих и качественных овощей. Это Кировоградская, Полтавская, Одесская области. Запорожье тоже, но пока там значительная часть оккупирована", – сказал Томич.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС под воду пошло 48 населенных пунктов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина.

Каховскую гидроэлектростанцию подорвала российская диверсионная группа. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины. В телефонном разговоре один из оккупантов говорит, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но все пошло не по плану.

Американские спутники зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС незадолго до того, как плотина была разрушена. Об этом заявил чиновник администрации президента США.

Смотрите видео, как спасенные четвероногие оправляются от пережитого ужаса на Херсонщине:

Другие новости: