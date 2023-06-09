Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYT

Взрывы были зафиксированы незадолго до ее разрушения, после которого произошло затопление населенных пунктов.

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Спутники зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС перед разрушением / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Американские спутники зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС незадолго до того, как плотина была разрушена. Об этом заявил чиновник администрации президента США, сообщает New York Times.

Взрывы зафиксировали спутники, которые оснащены инфракрасными датчиками. Они обнаружили тепловой след, характерный именно для мощного взрыва.

Аналитики американской разведки склонны к версии о том, что за уничтожением Каховской ГЭС стоит именно Россия. Однако в то же время они якобы не имеют убедительных доказательств.

В администрации президента США не исключают, что разрушение дамбы после повреждений могло произойти под действием давления воды. В то же время там убеждены, что именно взрыв был наиболее вероятной причиной катастрофы.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

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