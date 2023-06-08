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Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атаку

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2023, 17:53 обновлено 8 июня, 17:56
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Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, но огромные проблемы обрушились даже на них самих.
Николай Маломуж, подрыв Каховской ГЭС, ВСУ
Подрыв Каховской ГЭС на несколько дней затруднит контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС многие украинские населенные пункты практически оказались под водой. Это действительно затруднит продвижение украинских войск на южном направлении. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В то же время он отметил, что это затопление не продлится долго и скоро вода начнет спадать. Однако с трудностями столкнется не только украинская армия, но и оккупанты.

"На несколько суток, конечно, это затруднит передвижение наших войск на отдельных секторах фронта. Впрочем, украинское руководство предусматривало такое развитие событий и готовилось к этому вызову: соответствующие учения проводились среди гражданского населения, а военные отрабатывали свои действия на случай подрыва плотины", - сказал Маломуж.

То, что произошло после подрыва ГЭС, стало ударом по российским войскам.

"Часть их укреплений, которые они так долго строили, будут разрушены водой и станут непригодными для использования. Соответственно, оборонительные рубежи придется строить заново. Подчеркиваю, это событие не создаст для нашего наступления серьезных проблем, разве что на три-четыре дня задержит наши войска", - добавил Маломуж.

Генерал убежден, что украинские войска будут продвигаться как по суше, так и смогут форсировать Днепр, когда вода спадет. А оккупантам будет сложнее противостоять, ведь им нужно строить новые защитные сооружения и укрепления, а также подвезти новые огневые средства.

"Это хорошая предпосылка для нашего наступления в тех местах, где враг не имеет достаточных сил и средств для обороны", - сказал Маломуж.

Ситуация в Херсонской области

Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.

В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.

По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.

Смотрите видео о том, какая обстановка в Херсонской области:

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