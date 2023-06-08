Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атаку

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС многие украинские населенные пункты практически оказались под водой. Это действительно затруднит продвижение украинских войск на южном направлении. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
В то же время он отметил, что это затопление не продлится долго и скоро вода начнет спадать. Однако с трудностями столкнется не только украинская армия, но и оккупанты.
"На несколько суток, конечно, это затруднит передвижение наших войск на отдельных секторах фронта. Впрочем, украинское руководство предусматривало такое развитие событий и готовилось к этому вызову: соответствующие учения проводились среди гражданского населения, а военные отрабатывали свои действия на случай подрыва плотины", - сказал Маломуж.
То, что произошло после подрыва ГЭС, стало ударом по российским войскам.
"Часть их укреплений, которые они так долго строили, будут разрушены водой и станут непригодными для использования. Соответственно, оборонительные рубежи придется строить заново. Подчеркиваю, это событие не создаст для нашего наступления серьезных проблем, разве что на три-четыре дня задержит наши войска", - добавил Маломуж.
Генерал убежден, что украинские войска будут продвигаться как по суше, так и смогут форсировать Днепр, когда вода спадет. А оккупантам будет сложнее противостоять, ведь им нужно строить новые защитные сооружения и укрепления, а также подвезти новые огневые средства.
"Это хорошая предпосылка для нашего наступления в тех местах, где враг не имеет достаточных сил и средств для обороны", - сказал Маломуж.
Ситуация в Херсонской области
Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.
В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.
По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.
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