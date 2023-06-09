'Хотели попугать, но пошло не по плану': Каховскую ГЭС подорвали диверсанты РФ - перехват СБУ

Один из оккупантов признался, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы.

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Военные РФ подорвали Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Каховскую гидроэлектростанцию подорвала российская диверсионная группа. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины.

В телефонном разговоре один из оккупантов говорит, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы, но все пошло не по плану.

"Там не они (украинская сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

Также оккупант признается, что в результате затопления погибли 1000 животных в зоопарке в Новой Каховке. Как известно, российская сторона отрицает сам факт существования этого зоопарка.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления РФ.

"Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Расследование открыто по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

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