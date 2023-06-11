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Уровень ракетной угрозы очень высок: РФ вывела в море ракетоноситель с "Калибрами"

Алина Дембицкая
11 июня 2023, 08:35 обновлено 11 июня, 08:35
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Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, переходить в укрытие и не забывать о правиле "двух стен".
ракета, ракетный удар
Оккупанты вывели на боевое дежурство ракетоноситель с "Калибрами" / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Минобороны РФ

В воскресенье, 11 июня, российские оккупационные войска вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр". Об этом сообщает Оперативное командование " Юг " в Facebook.

"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный "Калибрами". Общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях – 12 и 1 корабль, соответственно", - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, уровень ракетной угрозы очень высок.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, переходить в укрытие и не забывать о правиле "двух стен".

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, 8 июня российские оккупанты ударили ракетами по Умани Черкасской области. На месте "прилета" начался пожар. Захватчики попали в промышленный объект и автомойку. В результате обстрела пострадало минимум 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в ночь на 4 июня российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов.

Кроме того, 3 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить обломки. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К".

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, в частности, пятеро детей. Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики.

Смотрите видео о страшных деталях удара РФ по домам под Днепром:

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