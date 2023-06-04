РФ убила двухлетнего ребенка: что известно о ракетном ударе по пригороду Днепра

Вечером в субботу, 3 июня, на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Сразу после него в области была объявлена воздушная тревога. Под удар попала Подгородненская громада. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К".
В результате ракетного удара в Днепропетровской области был поврежден двухэтажный жилой дом. Десятки мирных жителей, в том числе, дети получили ранения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 4 июня.
РФ убила двухлетнего ребенка
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Ее тело обнаружили ночью 4 июня под завалами разрушенного дома.
Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.
Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики. Это мальчики 6, 11 и 15 лет – ночью они находились в операционных.
Также из-за российской атаки пострадали девочки 11 и 17 лет – они в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.
Два двухэтажных дома, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, транспортные средства, магазин, газопроводы.
После вечернего теракта 3 июня россияне продолжили обстреливать Днепропетровскую область ночью. Украинские военнослужащие сбили над областью две крылатые ракеты и один ударный беспилотник.
По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. В результате загорелись два автомобиля. Разбиты три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. В этом случае обошлось без жертв.
Взрыв в пригороде Днепра
Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину вечером 3 июня. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить осколки.
Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди.
По состоянию на 23:45 субботы количество пострадавших возросло до 20 человек, из них 5 - дети. Трое парней находятся в тяжелом состоянии в операционных.
Пострадали 2 девочки 11 и 17 лет. Они в удовлетворительном состоянии. Медики госпитализировали 17 человек. Разбор завалов и поиск людей продолжается.
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