РФ убила двухлетнего ребенка: что известно о ракетном ударе по пригороду Днепра

Российские оккупанты ударили по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К". Был поврежден двухэтажный жилой дом. Десятки мирных жителей пострадали.

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В результате ракетного удара по Днепропетровщине 3 июня погиб ребенок / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вечером в субботу, 3 июня, на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Сразу после него в области была объявлена воздушная тревога. Под удар попала Подгородненская громада. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К".

В результате ракетного удара в Днепропетровской области был поврежден двухэтажный жилой дом. Десятки мирных жителей, в том числе, дети получили ранения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 4 июня.

РФ убила двухлетнего ребенка

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Ее тело обнаружили ночью 4 июня под завалами разрушенного дома.

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Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.

Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики. Это мальчики 6, 11 и 15 лет – ночью они находились в операционных.

Также из-за российской атаки пострадали девочки 11 и 17 лет – они в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

Два двухэтажных дома, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Кроме того, повреждены 10 частных домов, транспортные средства, магазин, газопроводы.

После вечернего теракта 3 июня россияне продолжили обстреливать Днепропетровскую область ночью. Украинские военнослужащие сбили над областью две крылатые ракеты и один ударный беспилотник.

По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. В результате загорелись два автомобиля. Разбиты три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. В этом случае обошлось без жертв.

Взрыв в пригороде Днепра

Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину вечером 3 июня. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить осколки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди.

По состоянию на 23:45 субботы количество пострадавших возросло до 20 человек, из них 5 - дети. Трое парней находятся в тяжелом состоянии в операционных.

Пострадали 2 девочки 11 и 17 лет. Они в удовлетворительном состоянии. Медики госпитализировали 17 человек. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

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